В Испании могут принять указ об эмбарго на поставки оружия Израилю 23 сентября

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун пообещал, что на заседании Совета министров 23 сентября будет утвержден указ об эмбарго на поставки оружия Израилю.

"Это будет одобрено во вторник", - приводит слова главы ведомства газета El Mundo.

Ранее испанский премьер Педро Санчес пообещал, что власти примут указ, который закрепляет эмбарго на поставки вооружений Израилю.

Мадрид занимает достаточно жесткую позицию в отношении еврейского государства из-за ситуации в секторе Газа. 8 сентября Санчес объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы "остановить геноцид в Газе". Среди прочего премьер объявил о "запрете на доступ на территорию Испании тем лицам, которые прямым образом участвуют в геноциде, нарушении прав человека и военных преступлениях в секторе Газа".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.