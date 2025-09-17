Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии указал, что атака убила надежду на дипломатическое решение конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Газу сделало крайне маловероятным завершение палестино-израильского конфликта дипломатическим путем. Такое мнение высказал трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, журналист американской газеты The New York Times (NYT) Адам Голдман.

"Нападение Израиля на город Газа убило надежду на дипломатическое решение конфликта", - отмечает он. Голдман пояснил, что дальнейшие переговоры сторон уже маловероятны из-за "максималистских позиций израильского лидера Биньямина Нетаньяху и палестинского движения ХАМАС".

"После двух лет интенсивных боев, которые превратили большую часть сектора Газа в руины, ни одна из сторон не намерена отказываться от своих давних целей", - отметил он. Голдман добавил, что ни Нетаньяху, ни ХАМАС не готовы отказаться от политической власти и влияния в обмен на мир.

Также он полагает, что из-за операции ЦАХАЛ жизни порядка 20 заложников-евреев висят на волоске, так как они могут погибнуть либо от действий военных Израиля, "либо их будет вынужден убить ХАМАС по мере приближения израильских сил".

8 сентября Нетаньяху объявил о скором начале наступления на город Газа, в связи с чем призвал местных жителей немедленно покинуть его. 9 сентября армия Израиля нанесла удар по Дохе, где политическое руководство ХАМАС обсуждало американское предложение, переданное Катаром и Египтом. Израиль обосновал свой удар борьбой с террором. Катарские власти осудили эту атаку. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС при этом пока не подтвердились.

16 сентября Нетаньяху подтвердил начало массированного наступления на город Газа с целью разгрома ХАМАС.