Лукашенко рассказал, каким хочет видеть будущего президента Белоруссии

По словам белорусского лидера, главой республики должен стать "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха"

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает, что будущим президентом республики должен стать "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха".

"То, что будет другой человек (в будущем на посту президента - прим. ТАСС), так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось", - сказал он на встрече с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, он был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть президентом. При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас вокруг республики складывается очень сложная ситуация, поэтому желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту горячую сковородку сегодня бросать", - пояснил он.

Глава государства заметил, что работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся. Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у президента быть не может", - подчеркнул Лукашенко, который занимает должность президента республики с 1994 года.

В ходе встречи речь также зашла о роли Всебелорусского народного собрания, которое в своем новом статусе в том числе выступает в качестве определенного сдерживающего фактора. Лидер страны признался, что даже он сам, имея более 30 лет стажа на президентском посту, чувствует это. "А придет молодой президент - он тем более будет чувствовать. Я не вижу здесь большой проблемы. Особенно если у нас будет консолидированное единое общество", - указал он.

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что перевернуть такой орган, как Всебелорусской народное собрание, в угоду тому или иному конкретному человеку не удастся. "Это хороший крупный первый шаг к той демократии, за которую вы всегда боретесь", - сказал он.

Кроме того, в политических диспутах и конкурентной борьбе Лукашенко призвал помнить, что кресло всегда только одно, будь то пост руководителя партии или главы государства. "И в него сядет один человек. Так стоит ли нам драться и брать друг друга за грудки и морду бить. Поэтому надо мобилизовываться, где-то объединяться. Но это должен быть признанный лидер", - добавил он.