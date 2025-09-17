Индийский премьер-министр заявил о готовности его страны внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Индия привержена дальнейшему укреплению особого привилегированного стратегического партнерства с Россией, а также готова внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выражая благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поздравление с его 75-летием.

"Благодарю, мой друг, президент Путин, за ваш телефонный звонок и теплые пожелания по случаю моего 75-летия. Мы привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал он в Х.

"Индия готова внести посильный вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине", - добавил он.