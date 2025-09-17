Новый закон будет регулировать те аспекты работы соцсетей, которые не покрывают действующие нормы

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия планирует во второй половине 2026 года представить Европарламенту и Совету ЕС законопроект, регулирующий работу социальных сетей, для защиты интернет-пользователей. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

"Внимание будет уделено обнаруженным пробелам в защите потребителей в интернет-пространстве. Отдельное внимание будет уделено детям", - заявил он в интервью порталу Nikkei Asia.

По словам Макграта, новый закон будет регулировать те аспекты работы соцсетей, которые не покрывают действующие нормы. В частности, ЕС хочет регулировать "вызывающие привыкание [элементы] дизайна" в соцсетях - например, автоматическое воспроизведение видео или предложения о скидках, вводящие в заблуждение.

В июне издание Politico сообщало, что введение возрастных ограничений для пользователей социальных сетей в странах Европейского союза находится на финальной стадии разработки. ЕК готова позволить государствам ЕС принимать законы, регулирующие "минимальный возраст доступа к определенным продуктам и сервисам" в соцсетях и на других платформах.

В августе 2023 года вступил в силу закон ЕС о цифровых услугах. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, им грозить штраф до 6% глобальной выручки.