МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что, как многие жители республики, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском.

При этом глава государства отметил, что это вовсе не означает, что он противник последнего. "Это наш язык, - сказал президент о белорусском языке. - Если белорусский язык у нас, понятно, отстает от русского языка [по распространенности использования], скажем так, надо это тихонечко делать, спокойно. Надо поддерживать очень аккуратно. Но не за счет русского языка", - цитирует президента агентство БелТА.

Выступая на встрече с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, Лукашенко также обратил внимание на важность знания английского языка, особенно для современной молодежи.