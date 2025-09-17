По словам пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапки, закрытие границы действует до дальнейшего уведомления

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Польши пока не приняли решения по поводу возобновления движения через границу с Белоруссией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка после заседания кабмина.

"Решение о закрытии границы с Белоруссией было принято до дальнейшего уведомления. По этому вопросу еще будут приниматься решения. Пока такое решение еще не было принято", - рассказал Шлапка на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.