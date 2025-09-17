В зарядный блок радиотелефона припаяли sim-карту, карту памяти и микрофон, рассказал глава города

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мэр расположенного на западе Украины Львова Андрей Садовой заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство.

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли sim-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт - результат видите. Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители", - написал он в Telegram-канале.

Садовой также снял видео из кабинета, показав свое рабочее место и обнаруженное прослушивающее устройство. Мэр отметил, что был удивлен, а также не исключил, что прослушку могли установить украинские спецслужбы. "Возникает вопрос, кто это сделал? Если это сделали иностранные спецслужбы, то тут, конечно, СБУ и наши контролирующие органы, которые этим занимаются, должны работать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских спецслужб, то у меня есть вопрос - зачем делать такую халяву? - сказал он. - Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимаются, дали мне ответ, что это такое".