Эрдоган: Турция сама диктует правила игры в международных делах

Президент республики отметил, что Анкара в трудные времена ведет себя дружелюбно по отношению к другим странам

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна способна сама диктовать правила игры в международных делах и добиваться своих целей.

"Турция - страна, которая диктует свою политику как внутри страны, так и в регионе. Турция верит в мир, где право имеет сильные позиции. Приоритеты турецкой внешней политики - поддержание стабильности, обеспечение мира и укрепление братских связей. Нам неинтересна дешевая полемика. Сегодня Турция - это страна, которая сама диктует правила игры как внутри страны, так и в регионе, и не обращает внимания на чужое мнение. Мы добиваемся этих целей хладнокровно, как гроссмейстер. Никто не сможет помешать нам достичь наших целей", - сказал президент, выступая на церемонии закладки фундамента нового комплекса МИД республики в Анкаре.

Он отметил, что "Турция в трудные времена ведет себя дружелюбно" по отношению к другим странам. "Мы протягивали руку помощи нашим друзьям и братьям, когда они попадали в беду, помогали им укреплять обороноспособность и поддерживали их на всех площадках в их стремлении защищать свои права и интересы. Мы будем придерживаться той же принципиальной позиции и в будущем", - добавил он.

Говоря о ситуации в Газе, Эрдоган указал, что "никто не может помешать Турции поддерживать угнетенный народ Газы, подвергающийся жестоким атакам Израиля". "Терроризм и резня - это тупик, держащий наш регион в плену. И регион рано или поздно выйдет из него. Те, кто действует по-варварски, утонут в пролитой ими крови", - заявил он.