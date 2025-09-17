По сведениям телекомпании, повторное голосование по Майку Уолтцу в комитете по иностранным делам Сената ожидается 17 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц может не успеть занять свой пост к неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая стартует уже на следующей неделе, из-за графика Сената Конгресса США. Об этом сообщает телекомпания NBC News.

По ее сведениям, повторное голосование по Уолтцу в комитете по иностранным делам Сената ожидается в среду. Летом результаты первого голосования были отменены из-за процедурного нарушения. При этом даже в случае одобрения комитетом кандидатуры экс-помощника президента США по национальной безопасности на новую должность, по данному вопросу должно пройти еще голосование Сената в полном составе. На следующей неделе верхняя палата Конгресса США собирается уйти на перерыв в связи с Рош ха-Шана - еврейским Новым годом. Таким образом, указывает телеканал, "Уолтц, будет утвержден, вероятнее всего, не ранее следующего месяца".

Должность постоянного представителя США при ООН остается вакантной уже восемь месяцев, в настоящее время американское представительство во всемирной организации возглавляет временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

Уолтц был уволен с поста помощника президента США по национальной безопасности в мае этого года, одновременно американский лидер Дональд Трамп сообщил, что выдвигает его кандидатуру на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. Подобные перестановки американские СМИ связали со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил приглашение на подключение к закрытому чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выдвижение Уолтца на должность американского постпреда при всемирной организации является повышением.

Основным событием 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.