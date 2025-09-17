Многие протестующие несут флаги Палестины, требуют освободить Газу, перестать вооружать Израиль, призывают к интифаде

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в Лондоне на акцию протеста против проходящего в эти дни государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники коалиции "Останови Трампа" (Stop Trump Coalition) собрались на улице Портленд-плейс напротив штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. В руках у людей плакаты, демонстрирующие решительное неодобрение решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера второй раз пригласить Трампа посетить королевство с госвизитом. В современной истории Великобритании подобной почести не удостаивался ни один зарубежный политический лидер.

После нескольких речей участники демонстрации начали шествие по улице Риджентс-стрит, пройдя мимо площадей Оксфорд-серкус и Пикадилли-Серкус и Трафальгарской площади. Отсюда демонстранты планируют дойти до Парламентской площади перед зданием Вестминстерского дворца, где расположен парламент, там состоится митинг. Аналогичная акция проходит у стен Виндзорского замка, одной из официальных резиденций короля Карла III в графстве Беркшир под Лондоном. Именно там в настоящий момент монарх принимает американскую делегацию во главе с Трампом.

Поддержку демонстрантам высказал мэр Лондона Садик Хан. В преддверии визита Трампа он опубликовал статью в газете The Guardian, в которой обвинил Трампа и его окружение в том, что они "возможно, сделали больше всех для того, чтобы разжечь огонь разобщающей, крайне правой политики по всему миру в последние годы".

Как замечает в этой связи газета, подобные выпады со стороны однопартийца по правящей Лейбористской партии и их поддержка со стороны населения представляют политический риск для премьер-министра, который в последние недели и так оказался объектом острой критики из-за отставки своего заместителя и соратника Анджелы Рэйнер, а также посла Великобритании в США Питера Мандельсона.