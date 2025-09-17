Оно было принято "под предлогами непонятных алгоритмов", указал глава белорусского дипведомства Максим Рыженков

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Варшавы закрыть польско-белорусскую границу выходит за рамки здравого смысла.

"К сожалению, приходится констатировать, как отдельные польские политики и сегодня смотрят на белорусов свысока, пытаясь реализовать, но уже через меры экономического и политического давления, те польские, имперские амбиции. Для этого нужно просто поехать и посмотреть ситуацию на границе, как издеваются над нашими гражданами и как к ним относятся, посмотреть, что сегодня граница вообще закрыта - все это под предлогами непонятных нам вообще алгоритмов, выходящих за рамки здравого смысла", - сказал глава ведомства на открытии в МИД выставки географических карт. Его слова приводит агентство БелТА.

Министр отметил, для Белоруссии дата 17 сентября, когда отмечается День народного единства, так же как и другие значимые исторические даты, связанные с присоединением западной части страны к БССР, является не просто эпохальным событием, а актом исторического спасения. Он напомнил, что в 1921 году более 110 тыс. кв. км белорусских земель с почти 4,5 млн соотечественников оказались оторваны от родины. "Мы можем предоставить архивные данные, как уничтожались белорусские школы, как у простых крестьян земля передавалась польским бывшим военным, как вывозились эшелонами <…> наши лес, полезные ископаемые, уничтожалась политическая и общественная белорусская мысль на этой территории", - пояснил министр.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

День народного единства Белоруссии, который отмечается 17 сентября, был учрежден указом президента страны Александра Лукашенко 7 июня 2021 года. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.