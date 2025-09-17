Решение распространяется на будущие ассигнования на период 2025-2027 годов, а также на действующие проекты институционального взаимодействия

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приостанавливает финансовую поддержку Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых [палестинским движением] ХАМАС. Европейский союз остается крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств. В соответствии с этими принципами и принимая во внимание серьезные события на Западном берегу, мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста "Яд Вашем", - приводится ее заявление на сайте ЕК.

Как уточнили в Еврокомиссии, решение распространяется на будущие ассигнования на период 2025-2027 годов, а также на действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем и инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС - Израиль. При этом в ЕК пояснили, что меры не затрагивают гуманитарные программы.

В Брюсселе напомнили, что статья 2 соглашения об ассоциации Израиля с ЕС "предусматривает уважение прав человека и демократических принципов", а нарушение этих положений дает сообществу право в одностороннем порядке ограничивать масштаб сотрудничества.

17 сентября ЕК предложила комплекс мер в отношении еврейского государства в связи с его действиями в секторе Газа.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.