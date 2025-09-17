В Минске видят их попытки и стремление войти в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных, заявил президент республики

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Польская и литовская стороны хотели бы показать свою причастность к решению о помиловании осужденных в Белоруссии, однако они не имеют к этому никакого отношения. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, ему известно о желании Польши и Литвы показать свою сопричастность к освобождению осужденных, в Минске видят их попытки и стремление войти в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных.

"Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними <...> не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И [хотелось], чтобы результат был, что они участвуют в освобождении, не освобождают - участвуют в освобождении. Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения", - заявил Лукашенко.