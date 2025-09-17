Израильский министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что речь идет об уже готовом бизнес-плане, над которым работали профессионалы отрасли, и который передали для изучения американскому президенту Дональду Трампу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич выразил мнение, что сектор Газа может стать "клондайком в сфере недвижимости". Он утверждает, что уже ведет переговоры с представителями США о разделе долей земли в Газе ради масштабного строительства на этой территории после уничтожения прежней застройки в ходе военной кампании Израиля.

Как передает портал Ynet, об этих планах Смотрич рассказал на конференции по вопросам недвижимости в Тель-Авиве. По словам министра, речь идет об уже готовом бизнес-плане, над которым работали профессионалы отрасли, и который теперь передан для изучения президенту США Дональду Трампу. "Мы проверяем, как это может стать клондайком в сфере недвижимости - я не шучу - и окупить себя", - утверждал министр.

Смотрич сообщил, что уже предметно обсуждает этот план с американскими партнерами. "Я начал переговоры с американцами, говорю это серьезно, потому что мы заплатили много денег за эту войну. Нам нужно решить, как мы будем делить доли на землю. Фазу сноса - первую фазу реконструкции города - мы уже завершили. Теперь нам надо строить", - полагает он.

В феврале Трамп заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Трамп сообщил о готовности направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию. 17 мая телекомпания NBC информировала, что администрация президента США разрабатывает план переселения 1 млн палестинцев из Газы в Ливию.

31 августа газета The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/ сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что план Трампа по восстановлению Газы подразумевает перевод палестинского анклава под американский протекторат на срок не менее 10 лет, а также как минимум временное переселение всех его жителей.

Израиль активно поддержал эти планы. Сообщалось о контактах израильских властей с рядом стран, включая Южный Судан и Сомали, на предмет выселения к ним палестинцев. Арабские страны категорически отвергли эту идею, заявив о недопустимости переселения из Газы местных жителей.