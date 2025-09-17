ООН пока не добилась прогресса с США по визам для палестинской делегации

Госдепартамент ранее отказал в выдаче виз должностным лицам палестинской администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии общеполитических дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. ООН пока не может добиться прогресса в вопросе выдачи Соединенными Штатами виз членам палестинской делегации для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее в ООН сообщали, что ее представители поднимали вопрос выдачи виз с американскими властями. "Мне неизвестно о каком-либо прогрессе с визами для палестинской администрации", - заявил Дюжаррик.

29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам палестинской администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии общеполитических дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце сентября.