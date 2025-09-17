Цель миссии - координировать под руководством командования Объединенных вооруженных сил альянса в Европе помощь Киеву, не привлекая блок к участию в конфликте, подчеркивается в письме Никушора Дана

БУХАРЕСТ, 17 сентября. /ТАСС/. Постоянные бюро Сената и палаты депутатов Румынии рассмотрели и приняли к сведению письмо президента Никушора Дана, в котором парламенту предлагается одобрить открытие в стране командования логистического узла. Об этом сообщило агентство Agerpress.

По его данным, в этом документе глава государства напоминает, что ранее парламент Румынии одобрил участие румынской армии начиная с 2024 года в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) путем предоставления инфраструктуры и оборудования, необходимых для размещения и работы в стране, на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий, логистического узла, а также персонала численностью до 100 военнослужащих.

Цель миссии - координировать под руководством командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) помощь Украине, не привлекая НАТО к участию в конфликте, подчеркивается в письме. Миссия не является боевой и осуществляется исключительно на территории стран-союзников без указания театра военных действий или района совместных операций.

В другом письме глава государства информирует руководство парламента о том, что одобрил размещение на территории Румынии, на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану, самолетов-заправщиков, контингента США и средств его защиты, а также самолетов ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), предназначенных для сбора разведданных и для наблюдения.

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке <...> США в целях защиты своих возможностей и интересов приняли решение об увеличении численности своих сил в регионе, - указывается в документе. - Учитывая геостратегическое положение Румынии, США обратились к властям Румынии с просьбой использовать такие военные объекты, как 57-я авиабаза Михаил Когэлничану". Реализация этой миссии была отложена в результате решений, вызванных последними изменениями в оперативной обстановке, отмечается в письме.

Постоянные бюро также приняли к сведению предварительное одобрение парламентскими комиссиями по обороне начала процедуры предоставления контракта на приобретение Румынией легкого корвета класса Hisar.