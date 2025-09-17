Проекту предстоит пройти до 19 сентября межведомственное согласование

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Польши планируют продлить погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до 4 апреля 2026 года. Соответствующий проект постановления МВД республики опубликован на сайте Правительственного центра законодательства.

Проекту предстоит пройти до 19 сентября межведомственное согласование. Предыдущее продление погранконтроля заканчивается 4 октября.

1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении ввести временный погранконтроль на границе с Германией и Литвой, мера была введена 7 июля на 30 дней, после чего была продлена. Помимо борьбы с нелегальной миграцией, Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года.