Президент республики заявил, что политик "уже скоро помрет в тюрьме"

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что оппозиционер Николай Статкевич не захотел уезжать в Литву и вернулся на белорусскую территорию.

На прошлой неделе в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что помилованный президентом Белоруссии Статкевич во время перехода через границу с Литвой вернулся обратно на белорусскую территорию. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, Лукашенко помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма, также учитывался возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей. В числе помилованных - лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ.

"Человек [Статкевич] уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Зачем это надо? Туда зашел вроде на нейтральную - или куда - полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [пойдешь]". Говорит: "Пойду в тюрьму". Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?" - сказал президент Белоруссии. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

"Но если он хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции - пускай там находится. Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее <…> - хватит уже, повоевал - это другая история. То есть, и по-человечески надо подходить", - добавил Лукашенко.