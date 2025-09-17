Глава ФБР допустил публикацию новых данных о фальсификации сговора Трампа и РФ

По словам Кэша Патела, он предоставил 1,4 тыс. страниц материалов, связанных с этим расследованием

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) может опубликовать новые документы о фальсификации администрацией экс-президента США Барака Обамы так называемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года (Russiagate) и сговора между Дональдом Трампом и российскими властями. Об этом заявил директор спецслужбы Кэш Пател во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Так что это огромный скандал. Мы помогли его разоблачить. А что касается публикаций, я предоставил 1,4 тыс. страниц материалов, связанных с операцией Crossfire Hurricane (название расследования ФБР - прим. ТАСС), а мои предшественники не предоставили ничего", - сказал он.

Его спросили, возможна ли публикация новых документов по этой теме. "Да", - подтвердил Пател.

Вмешательство в выборы

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.