По данным газеты, основатель компании Николай Злочевский пытался предложить действующему тогда президенту Украины $100 млн, чтобы остановить расследование Интерпола против Burisma, в которую экс-лидер США и его сын Хантер Байден "инвестировали деньги через латвийскую компанию-пустышку"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Джо Байден, будучи вице-президентом США, лично встречался с Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который на тот момент был президентом Украины, чтобы повлиять на расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holding, предположительно использовавшейся в том числе сыном американского политика Хантером Байденом для отмывания денег. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на рассекреченные материалы ФБР.

По данным издания, основатель Burisma экс-министр экологии Украины Николай Злочевский пытался предложить Порошенко $100 млн в виде "акций и гарантированной прибыли от продажи газа", чтобы остановить расследование Интерпола в отношении Burisma, в которую Джо и Хантер Байдены "инвестировали деньги через латвийскую компанию-пустышку".

Источники New York Post также утверждают, что Джо Байден напрямую встречался с Порошенко, чтобы "защитить интересы" своего сына и Злочевского, который платил Хантеру около $1 млн в год с мая 2014 по апрель 2019 года за работу в совете директоров Burisma.

Предположительно, Байден воспользовался поддержкой представителей ЦРУ, которые призвали на тот момент генпрокурора Украины Юрия Луценко прекратить расследование в отношении Злочевского. Была достигнута договоренность, согласно которой Злочевский мог заплатить $3 млн в качестве компенсации за возвращение на Украину.

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом США. Вскоре СМИ в США начали писать, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег. Часть из них, по утверждению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.