Ограничение остается в силе до 07:00 мск 19 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии продлили период закрытия воздушного пространства над границей страны с Россией и Белоруссией до утра 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе страны.

Речь идет о полетах на высотах до 6 км. "Изначально "воздух" над границей с Россией и Белоруссией был закрыт до вечера четверга, 18 сентября, теперь ограничение продлили до 07:00 мск пятницы, 19 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс отмечал, что власти приняли решение полностью закрыть воздушное пространство до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от восточной границы страны с 11 сентября на неделю. Отмечалось, что решение принято по рекомендации национальных вооруженных сил Латвии после оценки рисков. Как указал Спрудс, хотя прямой угрозы балтийской республике нет, превентивные меры необходимы.

В то же время, как пояснили в авиадиспетчерской службе, до утра 19 сентября продлено также закрытие воздушного пространства для полетов на высотах до 6 км на границах Латвии с Литвой и Эстонией. Представитель диспетчерской службы не смог пояснить ТАСС причины такого решения властей в отношении этих государств.

Между тем источник в авиационных кругах в беседе с ТАСС ранее отмечал, что подобное закрытие воздушного пространства на латвийских границах не должно повлиять на выполнение транзитных полетов самолетов, следующих в третьи страны, так как они "осуществляются на эшелонах, гораздо более высоких". Таким образом, подчеркивал он, на пролет самолетов, следующих в другие страны через воздушное пространство Латвии, ограничения никаким образом влиять не должны.