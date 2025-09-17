Дипломат подчеркнул, что в таких решения необходимо "быть едиными"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Европейские страны не могут требовать от администрации президента США Дональда Трампа усиливать санкционное давление на Россию, пока сами осуществляют закупки российской нефти. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Нам необходимо быть едиными в подобных решениях, они не могут настаивать на том, чтобы США действовали первыми, когда сами не хотят идти на это и продолжают закупать ее [российскую нефть], - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Они [союзники] не могут продолжать просить США решать все проблемы".

Высокопоставленный европейский дипломатический источник ранее заявил ТАСС, что сценарий, при котором Европа откажется от закупок российской нефти, нереалистичен.

Ранее ЕС призывал США ужесточить санкции, но Трамп предложил самому ЕС прекратить закупки российской нефти, ввести пошлины против стран, торгующих с РФ, и использовать замороженные российские активы.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".