США, выступающие посредниками между сторонами, "не оказывают давления на Дамаск с целью заключения сделки с Израилем", добавил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа

БЕЙРУТ, 17 сентября. /ТАСС/. Заключение соглашения с Израилем о мерах безопасности стало необходимостью для Сирии, однако нормализация двусторонних отношений в ходе переговоров пока не обсуждается. Об этом, как сообщил телеканал Al Hadath, заявил на встрече с журналистами в Дамаске президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Вопрос об установлении мира и нормализации отношений с Израилем не стоит сейчас на повестке дня, - указал политик. - Но если нам удастся достичь успеха и договориться о мерах безопасности, то, возможно, в будущем мы придем и к другим соглашениям".

Как утверждал аш-Шараа, США, которые выступают посредниками между сторонами, "не оказывают давления на Дамаск с целью заключения сделки с Израилем". Он призвал еврейское государство "уважать территориальное единство Сирии и не нарушать ее воздушного пространства".

Ранее телеканал Syria TV сообщил, что в Лондоне начнется третий раунд переговоров между министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаадом аш-Шейбани и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером под эгидой США. По его информации, на них будет обсуждаться проект двустороннего договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.