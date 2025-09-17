В них будут задействованы все виды ВС республики, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес

КАРАКАС, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы начали военные учения "Карибский суверенитет 200". Приказ о начале маневров в районе острова Орчила в территориальных водах Венесуэлы отдал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"По указанию конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса приказываю начать учения "Карибский суверенитет 200", которые укрепят нашу обороноспособность", - заявил министр в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Лопес указал, что в комплексных учениях будут задействованы все виды вооруженных сил Венесуэлы: "оперативная группа, совместные аэрокосмические, специальные, разведывательные и радиоэлектронные войска". Командующий Военно-морскими силами Венесуэлы адмирал Ашраф Сулейман сообщил, что в трехдневных учениях примут участие "военно-морские, военно-воздушные, военно-десантные силы, сухопутные войска и силы воздушно-космической обороны".

Учения проводятся на фоне развертывания Военно-морских США в Карибском море, когда, по заявлению Мадуро, Венесуэла подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

По мнению президента США Дональда Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Вашингтон также обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.