Король Великобритании также напомнил, что Лондон и Вашингтон были союзниками в Первой и Второй мировых войнах

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III отметил вклад президента США Дональда Трампа в урегулировании различных конфликтов по всему миру.

"Наши страны действуют сообща и поддерживают важные дипломатические усилия, не в последнюю очередь потому, господин президент, что вы лично привержены поиску решений некоторых наиболее трудных мировых конфликтов, чтобы добиться мира", - сказал монарх, выступая в Виндзорском замке на банкете в честь государственного визита Трампа. Его речь транслировал телеканал Sky News.

Карл III также напомнил о том, что Лондон и Вашингтон были союзниками в Первой и Второй мировых войнах. "У наших стран самые тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы одолеть силы тирании", - подчеркнул он. Король указал, что сегодня Великобритания и США вместе с союзниками оказывают помощь Украине.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке. Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс 18 сентября.