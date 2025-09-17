Темой заседания консультативного органа правительства стало "нарушение воздушного пространства ЕС" якобы российскими дронами

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Австрии провели заседание Национального Совета безопасности в связи с инцидентом с падением БПЛА в Польше на минувших выходных. Об этом сообщил телеканал ORF.

Как указывает ORF, основной темой на заседании главного консультативного органа правительства в области безопасности стали "нарушение воздушного пространства Евросоюза" якобы российскими дронами и некие "гибридные угрозы". Кроме того, в ходе дискуссий была затронута инициатива министра обороны альпийской республики Клаудии Таннер по ускорению процесса закупок систем ПВО дальнего действия. Других подробностей не сообщается.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что ЕС раздувает кампанию дезинформации против РФ вокруг падения беспилотников в Польше, чтобы сорвать перспективы мирного урегулирования по Украине, наметившиеся в результате российско-американского саммита на Аляске.

Инцидент с БПЛА в Польше

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".