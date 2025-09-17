Президент Бразилии подчеркнул, что президент США и его администрация, вводя пошлины в отношении бразильских товаров, не контактировали с республикой в "цивилизованной манере"

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп должен перестать считать себя "императором мира", ему нужно вести диалог с другими странами в цивилизованной манере.

"У меня нет отношений с Трампом, потому что, когда Трамп был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с [президентом Бразилии в 2019-2022 годах Жаиром] Болсонару, а не с Бразилией", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Лула да Силва отметил, что "никогда не пытался звонить" Трампу и обсуждать с ним американские пошлины, поскольку тот "никогда не хотел говорить". При этом бразильский лидер подчеркнул, что при встрече с главой Белого дома на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе готов "приветствовать его", однако добавил, что Трамп не должен считать себя "императором мира".

Лула да Силва подчеркнул, что американский лидер и его администрация, вводя пошлины в отношении бразильских товаров, не контактировали с Бразилией в "цивилизованной манере". "Он просто публиковал [решение о пошлинах] на своей странице в социальных сетях", - указал президент. Лула да Силва отметил, что у него установились более тесные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с Трампом, поскольку они знают друг друга уже много лет.

Он также отверг утверждения о том, что Бразилия помогает РФ вести боевые действия на Украине за счет покупки российской нефти. "Бразилия не финансирует Россию. Мы покупаем нефть из России, поскольку нам необходимо покупать нефть. Китаю, Индии, Великобритании или США также необходимо покупать нефть", - сказал Лула да Силва.