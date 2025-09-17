Syria TV: Сирия и Израиль обсудили в Лондоне проект соглашения по безопасности

Новый договор заменит принятое в 1974 году соглашение израильских и сирийских сил о разъединении на Голанских высотах

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в среду в Лондоне переговоры под эгидой США.

Как сообщил телеканал Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. По информации телеканала, встреча продолжалась пять часов, в ней принял участие спецпредставитель США Том Баррак, который выступает посредником на переговорах.

Ранее президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что контакты с Израилем с целью выработки договоренностей по мерам безопасности "могут дать результаты уже в ближайшие дни". При этом он потребовал возвращения ооновских наблюдателей на Голанские высоты. По словам политика, Израиль "должен уважать территориальное единство Сирии и не нарушать ее воздушного пространства".

По сведениям газеты Al Nahar, израильская сторона подготовила проект документа, взяв за основу египетско-израильский договор о мире, подписанный в 1979 году. Израиль настаивает на создании трех демилитаризованных зон к юго-западу от Дамаска, где будут действовать различные режимы безопасности в зависимости от расстояния до израильской границы. Сирии будет разрешено разместить там полицейские силы, но полеты авиации над этими зонами будут запрещены.

Израиль в свою очередь сохранит под своим контролем вершину Хермон (Джебель-эш-Шейх), которую его войска заняли в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске.