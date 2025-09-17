Ранее Майк Уолтц занимал пост помощника президента по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщило 17 сентября агентство Reuters.

По его данным, указанный комитет 17 сентября провел голосование по 36 кандидатурам, выдвинутым президентом США Дональдом Трампом на различные должности. В том числе законодатели рекомендовали утвердить Уолтца, который ранее занимал пост помощника президента по нацбезопасности, на должность постпреда страны при ООН. Кроме того, законодатели выступили в поддержку кандидатуры главы кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла США в Индии. Теперь их кандидатуры будут переданы на рассмотрение Сената Конгресса США полного состава.

Голосование по кандидатуре Уолтца провели повторно. Результаты проведенного в комитете в июле первого голосования были отменены из-за процедурного нарушения.

Как сообщила ранее телекомпания NBC News, Уолтц может не успеть занять свой пост к неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая стартует 23 сентября, из-за графика работы Сената. На следующей неделе верхняя палата Конгресса собирается уйти на перерыв в связи с Рош ха-Шана - еврейским Новым годом. Таким образом, указывает телеканал, "Уолтц, будет утвержден, вероятнее всего, не ранее следующего месяца". Должность постоянного представителя США при ООН остается вакантной уже восемь месяцев, в настоящее время американское представительство во всемирной организации возглавляет временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

Уолтц был уволен с поста помощника президента США по национальной безопасности в мае этого года, одновременно американский лидер сообщил, что выдвигает его кандидатуру на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. Подобные перестановки американские СМИ связали со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил приглашение на подключение к закрытому чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выдвижение Уолтца на должность американского постпреда при всемирной организации является повышением.

Основным событием 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.