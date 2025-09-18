С помощью этих инструментов можно усилить давление на Белый дом со стороны определенных секторов бизнеса, заявил профессор Федерального университета

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии изучает возможности ответа на тарифные меры США и считает одним из вариантов приостановку концессий крупным американским корпорациям. Об этом в беседе с ТАСС заявил бразильский экономист, профессор Федерального университета Флуминенсе Габриэл Ролемберг.

"[Федеральный] закон об [экономической] взаимности предполагает использование [властями Бразилии] нетарифных механизмов. С их помощью можно оказать серьезное воздействие на экономику США или же усилить политическое давление на Белый дом со стороны определенных секторов [американского] бизнеса. В этом смысле следует отметить [возможность] приостановки коммерческих и инвестиционных концессий, прав интеллектуальной собственности, что может затронуть [интересы] гигантских американских корпораций в фармацевтическом и технологическом секторах", - указал эксперт.

По словам экономиста, в Бразилиа могут сосредоточиться на приостановке концессий именно в области интеллектуальной собственности, поскольку это "может стать [наиболее] эффективным способом бразильского руководства" заставить США отказаться от тарифных мер в двусторонней торговле.

США ввели тарифы на бразильские товары в начале августа. На ряд статей экспорта в США размер пошлин достигает 50%, к ним относятся в первую очередь кофейная и мясная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в июле обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.