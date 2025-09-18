Газета, в частности, запрашивала в 2024 году документы о собеседовании Урсулы фон дер Ляйен с еврокомиссаром от Испании Тересой Риберой, спустя год комиссия ответила, что разговор "состоялся в устной форме и никаких документов составлено не было"

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не документировала собеседования с участием кандидатов на должности еврокомиссаров. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Газета запрашивала в 2024 году документы о собеседовании фон дер Ляйен с еврокомиссаром от Испании Тересой Риберой, которая впоследствии стала заместителем председателя ЕК. Комиссия спустя год ответила, что разговор "состоялся в устной форме и никаких документов составлено не было".

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо в свою очередь раскритиковала долгий ответ ЕК. По ее словам, "общественности очень сложно понять, почему запросы на доступ к документам рассматриваются с такими длительными задержками, особенно когда в ответе <...> говорится, что документ не найден". Она подчеркнула, что такая ситуация "может подорвать доверие граждан <...> к администрации ЕС".

Это уже не первый случай, когда Еврокомиссию обвиняют в непрозрачности. В 2024 году Суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен путем обмена личными СМС-сообщениями с руководителями фармацевтических корпораций. Эта переписка впоследствии была уничтожена, по утверждению ЕК, "случайно".