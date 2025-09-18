Bloomberg: Уиткофф может столкнуться с проблемами из-за криптовалютных активов

По данным издания, спецпосланник президента США еще не продал свою долю в World Liberty Financial и другие активы, и это может привести к конфликту интересов

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф может столкнуться с юридическими проблемами в связи с наличием у него криптовалютных активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Уиткофф еще не продал криптовалютные активы, включая долю в компании World Liberty Financial, связанной с семьей президента США Дональда Трампа, что может привести к потенциальному конфликту интересов.

Представитель Белого дома заявил, что Уиткофф завершил раскрытие собственной финансовой информации и работает с должностными лицами по этике и адвокатом, чтобы гарантировать полное соблюдение им правительственных правил, включая принятие всех юридических мер, необходимых для продажи активов.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, спецпосланник продал долю в своей компании Witkoff Group за $120 млн. Задекларированные им активы превышают $350 млн. У Уиткоффа есть доли в компаниях SpaceX, Cisco Systems и Uber Technologies. Спецпосланник также указал наличие у него долгов более чем на $31 млн, большая часть этой суммы связана с кредитами на покупку самолета.

В сферу ответственности Уиткоффа в администрации Трампа в числе прочего входит урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, украинского кризиса.