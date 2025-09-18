Politico: ЕК может представить 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

По данным издания, несколько чиновников отметили, что он может быть обнародован и раньше

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение о новом пакете санкций против России 19 или 22 сентября. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По их словам, в ЕК заявили, что очередной пакет антироссийских рестрикций "стоит ожидать в пятницу или в понедельник". Однако несколько чиновников отметили, что он может быть обнародован и раньше.

Ранее Еврокомиссия отложила новый раунд антироссийских рестрикций на неопределенный срок, не представив его 17 сентября, как ожидалось. По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти". Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что 19-й пакет может быть представлен 19 сентября.