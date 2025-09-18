Каю Каллас критикуют за "ястребиную" позицию в отношении России, отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источник.

"Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой", - приводит его слова газета. По данным Politico, работа Каллас в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на ряд ее коллег по Еврокомиссии (ЕК) и других представителей брюссельских политических кругов. Как информирует издание, у нее сложились напряженные отношения с некоторыми из них, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Politico отмечает, что Каллас критикуют за "ястребиную" позицию в отношении России, в которой глава евродипломатии, по мнению ряда чиновников, "заходит слишком далеко". Ее позиция в отношении палестино-израильского конфликта, напротив, подвергается критике за неэффективность, например, за неспособность "привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис" в секторе Газа.

Каллас была назначена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году. До этого она занимала пост премьер-министра Эстонии.