Адвокат Лучиан Рогак подчеркнул, что подзащитный "не высказывал иного намерения ни в письменной, ни в устной форме"

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Арестованный в Греции бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк настаивает на возвращении в Кишинев несмотря на приостановление процедуры его экстрадиции. Об этом заявил журналистам его адвокат Лучиан Рогак.

"Хочу прояснить некоторые аспекты, касающиеся информации, которая циркулирует в публичном пространстве, о том, что Владимир Плахотнюк якобы отказался от экстрадиции. Эта информация не соответствует действительности, господин Плахотнюк с первого дня заявил, что хочет быть экстрадирован в Молдову", - сказал Рогак. Он подчеркнул, что подзащитный "не высказывал иного намерения ни в письменной, ни в устной форме".

Накануне Генеральная прокуратура Молдавии сообщила со ссылкой на Интерпол, что процесс экстрадиции, намеченный на 25 сентября приостановлен, не предоставив подробностей о причинах этого решения. Со своей стороны, Рогак сообщил, что не получал официального уведомления от властей Греции о приостановке процесса. Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернауцану сообщил, что экстрадиция Плахотнюка запланирована на 25 сентября и будет проходить в закрытом режиме из соображений безопасности. Он добавил, что по прибытии в Кишинев он будет помещен в тюрьму.

Окончательное решение об экстрадиции Плахотнюка Минюст Греции принял еще на прошлой неделе. При этом адвокат Рогак считает, что власти Молдавии намеренно затягивают процесс, разделив его дело на множество частей и используя пробелы в законодательстве об экстрадиции.

Со своей стороны, Плахотнюк выступил с обращением, в котором призвал своих сторонников объединиться для смены действующей власти в Молдавии. По его мнению, за годы нахождения у власти президента Майи Санду и Партии действия и солидарности в экономике страны случилась катастрофа. Политик раскритиковал власти за то, что они "разорвали общество на части" по этническому и идеологическому признаку. Он подчеркнул, что правосудие превратили в служанку власти, профессионалов в госструктурах унижают некомпетентные представители фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией).

Ранее бывший премьер Молдавии Ион Стурза выразил мнение, что власти Молдавии боятся возвращения Плахотнюка, который, по его словам, обладает серьезным архивом компромата на политиков и чиновников. Экс-спикер парламента Александр Слусарь в свою очередь прямо заявил, что премьер Молдавии Дорин Речан боится возвращения Плахотнюка, у которого есть компромат на него. Он напомнил, что после того, как Плахотнюк захватил власть в стране, против Речана собирались завести несколько уголовных дел, но затем их закрыли.