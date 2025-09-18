В Евросоюзе также наблюдается рост политической агрессии и насилия, отметил обозреватель европейского издания Джейми Деттмер

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз вслед за США может столкнуться с волной политических потрясений, так как либеральные и центристские политики сообщества игнорируют реальные проблемы населения. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

"Как и в США, либеральные и центристские политики [европейского] континента слишком охотно игнорируют реальные проблемы, из-за которых многие обращаются к правому популизму и национализму, подпитываемые экономической тревогой и [обеспокоенностью] общественным положением, а также чувством обделенности и отчужденности на фоне масштабных социальных изменений", - отметил он.

Деттмер также подчеркнул, что в ЕС наблюдается рост политической агрессии и насилия. С 2016 года в Великобритании были убиты два законодателя, в 2024 году было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, первый случай с главой кабмина в сообществе с 2003 года. Помимо этого, немецкая полиция зафиксировала более 84 тыс. политически мотивированных преступлений в стране в 2024 году, что на 40% выше, чем в 2023 году, который также был рекордный. По его оценке, "европейские популисты", как и их американские коллеги, видят потенциальную выгоду в объединении своих идей, используя информационную повестку США, среди прочего, смерть американского активиста Чарли Кирка или высказывания миллиардера Илона Маска.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.