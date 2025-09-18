Бывший председатель польского кабмина при этом отметил, что никто в мире не хочет нападать на Североатлантический альянс

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в военный конфликт с Россией. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

"Украина заинтересована в вовлечении стран НАТО в военные действия, а мы заинтересованы в том, чтобы держаться от этого как можно дальше", - отметил он. По словам экс-премьера, цель Зеленского "состоит в том, чтобы вызвать коллективную военную реакцию НАТО в виде появления военнослужащих из стран - членов альянса на Украине и начала их непосредственных боевых действий против России". Миллер также выразил мнение, что "никто в мире не хочет напасть на НАТО".