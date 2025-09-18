Гендиректор NYT заявила, что Трамп иском против газеты "душит журналистику"

Мередит Копит Левин отметила, что президенту СШУ "не удастся запугать" издание

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Судебный иск президента США Дональда Трампа по обвинению в клевете против газеты The New York Times безоснователен и направлен на подавление независимой журналистики. Об этом заявила гендиректор издания Мередит Копит Левин в интервью британской газете Financial Times.

"Для иска нет никаких оснований. <...> Я считаю, его цель в том, чтобы задушить независимую журналистику, воспрепятствовать такому способу освещения событий с опорой на факты, которым славятся The New York Times и другие издания", - сказала она.

Руководитель также заявила, что Трампу "не удастся запугать" газету.

16 сентября американский лидер сообщил, что подал судебный иск на сумму $15 млрд по обвинению в клевете против газеты The New York Times. Глава Белого дома обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете в адрес себя самого, а также членов своей семьи и окружения.