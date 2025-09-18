Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сайт движения "Другая Украина", которое возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, подвергся DDoS-атаке второй раз за последние два дня.

17 сентября также сообщалось о DDoS-атаке. "Сегодня наш сайт вновь стал объектом мощной DDoS-атаки. Мы бьем точно в цель, рассказывая правду о преступлениях режима [Владимира] Зеленского, которую мы неустанно доносим до народа Украины и всего мира. Заставить нас замолчать не получится, вскоре мы восстановим доступ к сайту", - говорится в Telegram-канале движения.

Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту. Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке зайти на сайт движения открывается страница с ошибкой доступа.

В понедельник также сообщалось о DDoS-атаке. А на прошлой неделе сайт подвергался атакам три дня подряд - 9, 10 и 11 сентября.