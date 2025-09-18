FT: Европа расширяет официальные контакты с талибами

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, "Талибан" очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок"

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Европейские страны значительно расширили официальные контакты с представителями "Талибана", что открывает дипломатические двери на Запад движению, пришедшему к власти в Афганистане четыре года назад. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, западные правительства и политики "стремятся ко все большему взаимодействию с Кабулом, пытаясь решить проблемы репатриации нелегальных мигрантов". Европейские страны, включая Германию, Швейцарию и Австрию, в этом году направляли делегации в Афганистан или же принимали на своей территории представителей "Талибана" в интересах содействия репатриации.

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, "Талибан" очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок". Официальные контакты, необходимые для достижения договоренностей, равносильны "микропобедам, которые все больше интегрируют движение в мировую систему", отметил он.

FT напоминает, что Россия стала первой страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.