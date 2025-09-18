Издание отмечает, что отказ государств участвовать в случае присутствия Израиля имеет серьезные политические и экономические последствия

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Будущее международного конкурса эстрадной песни "Евровидение" находится под вопросом из-за ситуации вокруг участия в нем Израиля. Как пишет испанская газета La Vanguardiа, кризис, вызванный угрозой бойкота со стороны ряда стран, включая Испанию, стал крупнейшим за всю 70-летнюю историю фестиваля и поставил под сомнение его дальнейшее развитие.

Издание отмечает, что отказ ряда государств участвовать в случае присутствия Израиля имеет серьезные политические и экономические последствия и несет имиджевые риски для конкурса. Газета указывает, что нынешний бойкот - "самый масштабный в истории фестиваля".

Ранее руководство испанской телерадиокомпании RTVE решило отказаться от участия в музыкальном состязании в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль, пока продолжается конфликт в секторе Газа. Испания стала первым членом "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), принявшим такое решение. Речь идет о пяти ключевых спонсорах Европейского вещательного союза (ЕВС). Как говорится в публикации La Vanguardiа, в случае отказа страна не только прекратит финансирование, но и откажется от трансляции конкурса, что приведет к значительному сокращению общемировой аудитории и уменьшению доходов от зрительского голосования.

Решение о допуске Израиля к участию в конкурсе, который пройдет в мае 2026 г. в Вене, Европейский вещательный союз примет в декабре, напоминает газета.

Россия по решению ЕВС с 2022 года отстранена от участия в конкурсе. В этом году Россия возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением". Участие в нем подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.