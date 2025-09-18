Пашинян: решение убрать Арарат с визовых штампов не связано с требованиями Турции

Премьер-министр Армении отметил, что этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах

ЕРЕВАН, 18 сентября. /ТАСС/. Решение правительства Армении убрать изображение горы Арарат с визовых штампов страны не связано с какими-либо требованиями Турции. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Что касается штампов в паспорте, то этот вопрос был введен в обращение несколько месяцев назад. Этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах и не может обсуждаться. Фактор легитимности является ключевым в нашей стратегии безопасности. Мы сами должны признать и признаем территориальную целостность и суверенитет Армении с ее международно признанной территорией. У нас есть стратегия обеспечения устойчивости нашего государства. И для этого мы должны привести государство в правильное состояние", - отметил он.

Решение об изменении визовых штампов при пресечении границ было принято 11 сентября на заседании правительства, днако повестка дня была включена в список неосвещаемых вопросов и поэтому осталась без внимания СМИ.

Различные деятели оппозиции, оценивая это решение, заявили, что Пашинян в очередной раз выполняет диктат Турции и Азербайджана и отказывается от национальных символов, на которых основана идентичность армянского народа.

Библейский символ горы Арарат всегда был одним из главных для армянского народа, несмотря на то, что сама гора находится на территории современной Турции. Изображение Арарата также присутствует на гербе Армении, и оппозиция опасается, что Пашинян изменит и его.