В МО Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже C-400

Российские зенитные ракетные системы продолжают оставаться на вооружении турецкой армии, указывают источники в министерстве национальной обороны

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в позиции относительно них нет.

Об этом сообщили журналистам в Анкаре источники в министерстве национальной обороны республики.

"Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась", - заявили источники. Таким образом в ведомстве прокомментировали появившиеся ранее в некоторых СМИ утверждения о том, что С-400 могут быть возвращены Турцией или перепроданы.