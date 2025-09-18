Возможно крушение

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США потеряли связь с военным вертолетом на северо-западе страны в штате Вашингтон, не исключено, что произошло крушение. Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) аппарат шерифа округа Тёрстон, где произошел инцидент.

Как отмечается в заявлении, полицейские отправились к месту "возможного крушения вертолета возле военной базы Льюис - Маккорд". "Нам сообщили, что ВС потеряли связь с вертолетом в этом районе, и мы тесно сотрудничаем с [представителями военной базы], чтобы задействовать все необходимые ресурсы для оказания помощи", - добавили в аппарате шерифа.