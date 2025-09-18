В Эстонии стартуют двухнедельные учения НАТО

В маневрах примут участие около 3 тыс. военнослужащих

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Учения Pikne ("Молния") с участием военнослужащих из стран - членов НАТО начинаются в Эстонии, они продлятся в течение двух недель. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Силы обороны Эстонии.

В маневрах примут участие около 3 тыс. военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии. Основные действия развернутся в северной, западной и восточной частях балтийской республики. В рамках мероприятий подразделения союзников по альянсу отработают механизмы быстрой переброски сил в зону потенциального конфликта и совместного отражения угроз.

В ведомстве отметили, что учения носят тренировочно-оборонительный характер.