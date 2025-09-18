В Киеве признали, что в Канаде проверяют данные о службе украинцев в ВСУ

Сообщество Ukrainian Canada сообщило, что украинцам приходят "письма счастья" от властей с требованием подтвердить, что они не уклоняются от службы в армии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Живущие в Канаде украинцы должны предоставлять информацию о том, служили ли они в ВСУ и не уклоняются ли от службы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины.

Накануне украинское сообщество Ukrainian Canada сообщило, что украинцам приходят "письма счастья" от властей с требованием подтвердить, что они не уклоняются от службы в армии на Украине. Эта информация широко распространилась в СМИ и социальных сетях. На предоставление документов дается семь дней.

Центр противодействия дезинформации не стал отрицать, что украинцам приходят письма от канадских властей с требованием предоставить сведения о службе в армии. Как пояснил центр в своем Telegram-канале, иммиграционная служба Канады использует специальную форму, чтобы "проверить, служил ли человек в армии, в каких подразделениях, имел ли отсрочку или официальное увольнение". Если информация в форме была неполная, то заявитель на постоянное проживание в Канаде получает письмо с просьбой предоставить дополнительные документы: военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы.