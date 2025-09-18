Система разработана национальным оборонным концерном Rafael в сотрудничестве с компанией Elbit Systems

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Израильская армия до конца 2025 года получит на вооружение передовую систему ПВО "Железный луч", основанную на использовании лазерных технологий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Система разработана национальным оборонным концерном Rafael в сотрудничестве с компанией Elbit Systems. Как отметили в министерстве, недавно специалисты вместе с военнослужащими ВВС завершили на юге страны серию испытаний, в ходе которых новая система продемонстрировала возможности по перехвату ракет, минометных снарядов, беспилотников и иных летательных аппаратов в различных оперативных ситуациях.

"Эти успешные испытания стали жизненно важным этапом перед оперативным развертыванием системы, первые образцы которой начнут поступать на вооружение сил противовоздушной обороны Армии обороны Израиля к концу года", - отметили в военном ведомстве.

Комментируя это событие, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что его страна первой в мире начнет эксплуатировать подобные системы. "Получение возможности осуществлять лазерный перехват выводит Государство Израиль на передовые позиции в области военных технологий на глобальном уровне и делает Израиль первой страной, обладающей такой возможностью", - уверен Кац. Он отметил, что лазерная система ПВО позволит осуществлять перехват воздушных целей противника "быстро, точно и с минимальными затратами".

Система "Железный луч" (известна также под названием "Щит света") предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и БПЛА малого размера.

Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля озвучил в 2022 году занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО. Уже в апреле 2022 года еврейское государство объявило о первых успешных испытаниях "Железного луча", в ходе которых система смогла перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.