Bloomberg: Трамп, говоря об антироссийских санкциях, заявил, что предпочитает пошлины

ЕС планирует представить странам - членам пакет санкций в отношении России 19 сентября, напомнило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, обсуждая с ЕС антироссийские санкции, сообщил, что в качестве мер предпочитает ввести пошлины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в настоящее время чиновники стран Группы семи работают над пакетом предложений, который они планируют завершить в течение следующих двух недель. Как сообщает агентство, Европейский союз планирует представить странам - членам пакет санкций в отношении России 19 сентября.

18 сентября представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отказался комментировать на брифинге в Брюсселе сроки представления нового пакета санкций против РФ, однако заявил, что он будет скоро обнародован.