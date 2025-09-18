Reuters: задержанных в Вашингтоне проверяют на мошенничество с пособиями

По данным агентства, речь идет о проверке более 2 тыс. человек

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты Министерства здравоохранения и социальных служб США уточняют, получали ли задержанные в Вашингтоне лица незаконно федеральные льготы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, речь идет о проверке более 2 тыс. человек, которые были арестованы ранее в ходе вашингтонской спецоперации, инициированной президентом США Дональдом Трампом. При этом неясно, предъявлены ли кому-либо из них обвинения в мошенничестве, отмечает агентство.

Трамп в августе взял под федеральный контроль полицейское управление Вашингтона и направил на улицы города федеральных правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии. Число тяжких преступлений в городе выросло в 2023 году, но снизилось на 35% в 2024 и еще на 26% в первые семь месяцев 2025 года. На этой неделе Трамп заявил о намерении повторить подобную операцию в других городах, напоминает агентство.